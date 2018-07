Psoriasi sotto controllo anche in estate: scatta la campagna in farmacia

Giugno e luglio dedicati alla sensibilizzazione sulla patologia della psoriasi nelle 239 farmacie aderenti a Federfarma Verona di tutta la provincia. L’iniziativa si svolge contemporaneamente in tutta Italia ed invita il paziente affetto da psoriasi ad una rivalutazione della propria patologia presso il più vicino Centro medico specializzato con lo scopo di migliorare la cura ed acquisire una maggiore qualità di vita.

La locandina e i volantini dedicati alla campagna informativa “Chiedi al tuo dermatologo” promossa da Novartis sono disponibili sia per i pazienti già in cura che per quelli che non hanno ancora intrapreso un percorso terapeutico.

La psoriasi è una patologia della pelle che ha un impatto non solo dal punto di vista estetico, ma anche psicologico e diffondere corrette informazioni contribuisce a migliorare l’approccio alla cura e rende cosi meno gravosi i suoi effetti.

"Questa campagna informativa rientra a tutti gli effetti nell’ambito del ruolo di educatore sanitario ricoperto dal farmacista all’interno della sua comunità - spiega Marco Bacchini, presidente Federfarma Verona -. Abbiamo voluto aderire all’iniziativa sanitaria perché riteniamo davvero utile offrire informazioni sulla psoriasi soprattutto in estate, la stagione nella quale i pazienti vivono con maggiore disagio i sintomi della malattia. Come sempre avviene in campo sanitario la tempestività dell’intervento e comunque il fatto di rivolgersi ai migliori specialisti è fondamentale per la corretta gestione della malattia e la sua guarigione".