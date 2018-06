Aumenta il traffico, calano gli incidenti. La A22 si prepara all'esodo estivo

Presentazione dei dati sulla sicurezza relativi al primo semestre dell’anno e delle misure straordinarie previste per la gestione dell'esodo estivo. Di questo hanno parlato questa mattina, 6 giugno, i vertici di Autostrada del Brennero, società che gestisce la A22.

Il presidente Luigi Olivieri ha espresso "grande soddisfazione per i risultati raggiunti in termini di sicurezza grazie all'adozione di azioni efficienti ed innovative. Il primo semestre del 2018 ci ha restituito dati di traffico importanti ed è quindi nostra intenzione potenziare, in vista dell'estate, le azioni intraprese finora".

L'amministratore delegato Walter Pardatscher ha poi condiviso le linee strategiche attivate per una gestione ottimale della mobilità in A22.

Autostrada del Brennero è di fronte ad un costante aumento del traffico, sia pesante che leggero - ha detto Perdatscher - Questo dato, unito alla nostra collocazione geografica, ci richiede un costante impegno nel costruire una salda e duratura partnership con i nostri vicini, in particolar modo con l'Austria, considerando parallelamente delle valide alternative per lo spostamento merci. È quindi per noi importante investire anche nell'intermodalità, ambito che riveste un ruolo strategico nell'individuazione di una soluzione nel breve termine.

L'amministratore delegato ha poi descritto le principali misure pianificate per la campagna informativa dedicata all'esodo estivo, replicata anche quest’anno ed estesa non solo al mese di agosto ma anche a luglio per sostenere al meglio i limiti infrastrutturali della Brennero-Modena. "È altrettanto importante - ha detto - sensibilizzare i nostri utenti, ai quali è necessario ricordare che l'A22, autostrada a 2 corsie di marcia, ha una capienza massima di circa 3.300 veicoli l'ora ad una velocità media di circa 70 km/h e pone dunque sfide sempre più grandi per garantire una mobilità fluida in occasioni quali l’esodo estivo.

I dati di traffico dei primi 5 mesi del 2018 sono in ulteriore crescita rispetto allo stesso periodo del 2017, quest'ultimo è già un anno record per i volumi di traffico in A22 - ha aggiunto il direttore tecnico Carlo Costa - L'adozione di strumenti di programmazione e di adeguate misure gestionali rendono possibile garantire elevati livelli di servizio, ovvero minori tempi di percorrenza e maggiori velocità medie.

Si tratta nel complesso di provvedimenti capaci anche di giocare un ruolo importante in termini di riduzione del tasso di incidentalità, trend che nei primi 5 mesi dell’anno fa registrare un -1,8% rispetto al medesimo periodo del 2017, annualità peraltro già caratterizzata dal minor tasso di incidentalità di sempre (17,81), numero di molto al di sotto della media nazionale (28,00). "Tra i provvedimenti - ha aggiunto Costa - l'utilizzo di un modello di simulazione dei flussi di traffico per il calcolo dell'estensione delle code, l'adozione di nuove ordinanze per l'accumulo temporaneo e il filtraggio dinamico dei mezzi pesanti, l'ottimizzazione delle configurazioni di pista alla barriera del Brennero nelle giornate di traffico più intenso. Il risultato finale è che nonostante l'incremento dei flussi di utenza, code per cantieri e traffico intenso sono in diminuzione".

Per la gestione dell'esodo estivo, Autostrada del Brennero ha programmato una serie di misure gestionali straordinarie: assenza di cantieri diurni che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o di sorpasso, aumento del numero di giornate con divieto di circolazione per mezzi pesanti, incremento del numero di ausiliari della viabilità in servizio, incremento dei presidi con operai e carri adibiti al soccorso meccanico, costante presenza in servizio ed in reperibilità di squadre di addetti alla manutenzione, distribuzione di flyer informativi e di bottigliette d’acqua presso le stazioni autostradali, rinnovo delle convenzioni con Croce Bianca, Croce Rossa e Vigili del Fuoco, così da garantire pronta assistenza agli utenti in difficoltà, collaborazione che, per quanto riguarda Croce Bianca, da quest’anno vede l’avvio di un nuovo servizio pilota di motosoccorso attivo nei weekend estivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

