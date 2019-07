Entro l'anno, via ai lavori di manutenzione della caserma dei vigili del fuoco

Nuovi bagni, nuove docce e un nuovo spazio adibito a camerata femminile con relativi servizi igienici. Il presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto ha deliberato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei vigili del fuoco di via Polveriera Vecchia a Verona.

L'impegno di spesa è di 250mila euro e permetterà di rifare ex novo i servizi igienici al piano terra e al piano primo e i blocchi docce. Inoltre verrà ricavato uno spazio esclusivo destinato alle donne del corpo in servizio e verrà installata una nuova sbarra all'ingresso della caserma. L'affidamento dei lavori è previsto entro l'anno. «In attesa della nuova caserma ci sembrava doveroso garantire condizioni di lavoro dignitose agli uomini e alle donne impegnati ogni giorno per la tutela di tutti noi cittadini, dell'ambiente e dei beni pubblici e privati», ha commentato Scalzotto.