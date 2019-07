Per ridurre il traffico sulla SP 10, una variante da 16 milioni di euro

S’è riunita ieri, 24 luglio, la commissione unica provinciale che ha preso in esame le proposte di deliberazione in vista del consiglio provinciale di Verona e dell'assemblea dei sindaci veronesi in programma per il prossimo 31 luglio.

Tra i punti discussi, la variazione di bilancio che prevede un nuovo stralcio della variante alla Strada Provinciale 10: quattro chilometri dalla rotonda sulla Strada Provinciale 37 a Colognola ai Colli fino alla località Olmo di Illasi. L'obiettivo è ridurre fortemente il traffico sul tracciato esistente della SP 10, che si aggira sui 15mila veicoli al giorno.

A sud il nuovo stralcio andrebbe a unirsi alla porzione di variante già realizzata e che congiunge la Porcilana (SR 38) alla SP 37, sempre in corrispondenza della rotonda di Colognola.

Per la nuova variante il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci saranno chiamati a votare una variazione al bilancio da 16 milioni di euro, l'investimento più importante della Provincia di Verona per una singola opera negli ultimi dieci anni: 560mila euro circa per l'adeguamento del progetto già esistente e 15,4 milioni circa per la realizzazione dell'opera.

Nel caso di parere favorevole alla delibera, il bando di gara potrebbe aprirsi nel 2020.