La Provincia chiede lo sconto ad Autobrennero per i pendolari dell'A22

Il Consiglio provinciale, riunitosi ieri pomeriggio, mercoledì 16 maggio, ha votato all’unanimità una mozione per chiedere ad Autobrennero un aumento dello sconto del pedaggio - dal 20 ad almeno il 25% a partire da giugno - per i pendolari che percorrono l’A22 facendo uso del Brennerpass.

Questa la comunicazione arrivata dalla Provincia di Verona, che non può non far piacere ai lavoratori pendolari, che potrebbero così risparmiare sul tragitto casa-lavoro.