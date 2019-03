Ex Bam, tornano i girotondi del comitato Asma contro la cementificazione

Il comitato Asma (Associazione Salute Maria Ausiliatrice) ha riacceso i suoi motori ieri, 4 marzo, con l'annunciata assemblea cittadina tenuta nel teatro parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice. «Hanno partecipato più di duecento persone - fa sapere il comitato - che hanno discusso e deciso in merito alle iniziative da assumere dopo la decisione del Comune di Verona di concedere il permesso per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'area ex Bam in zona Ponte Crencano».

Durante l'assemblea sono intervenuti l'assessore Ilaria Segala, che ha spiegato le motivazioni della concessione del permesso; il consigliere comunale Michele Bertucco, che ha illustrato i più significativi progetti di cementificazione che interesseranno la seconda circoscrizione, e la presidente della circoscrizione Elisa Dalle Pezze, che ha illustrato tutte le iniziative assunte dal consiglio di circoscrizione sui vari progetti.

Asma si era già opposto nel maggio dell'anno scorso ai grattacieli previsti all'ex Bam con due proteste. Proteste che riprenderanno in questo mese di marzo. Intanto il comitato parteciperà al consiglio comunale del 7 marzo durante il quale sarà presentata, discussa e votata una mozione sul progetto edilizio dell'ex BAM. Successivamente saranno organizzati tre "girotondi" intorno alle aree interessate dai progetti, il primo il 23 marzo, il secondo ad aprile e il terzo a maggio. I cittadini hanno anche annunciato che s'incontreranno anche con dei legali per discutere di un'eventuale ricorso al Tar in merito all'ex BAM e invieranno anche una richiesta per un incontro urgente con il sindaco Federico Sboarina, con l'assessore Segala e con i capigruppo dei consiglio comunale di Verona.