Pompieri, un successo la petizione per chiedere l'assicurazione infortuni sul lavoro

Nata nel corso di una iniziativa organizzata dal movimento dei vigili del fuoco scaligeri "Verona Sicura, vigili del Fuoco sul territorio. Uniti si può", sta spopolando sul web la petizione con cui si chiede, per il personale che opera nel soccorso, «una adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali».

«Raccolte 100mila firme di liberi cittadini, - spiega in una nota il capo squadra dei vigili del fuoco di Verona Luca Cipriani - i pompieri scaligeri intendono organizzare un incontro pubblico con i parlamentari veronesi di tutte le forze politiche. Ai parlamentari, che nei prossimi giorni riceveranno l’invito, verrà chiesto di intervenire per risolvere questa problematica, unitamente a quelle più volte rappresentate della carenza di organico e della partita stipendiale».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il video della testimonianza di un vigile del fuoco

«Va evidenziato che lo Stato, - aggiunge ancora Cipriani - spende, per l’intero costo del lavoro del corpo nazionale dei vigili del fuoco, solo l’1,07% del totale della spesa del pubblico impiego. Troppo poco per garantire un servizio adeguato per tutti i cittadini. Anche per questo, - prosegue Cipriani - i pompieri da anni lamentano stipendi bassi, un sistema previdenziale inadeguato e l’assenza di coperture assicurative, oltre ad un problema di organici e mezzi».

È anche a fronte di tale situazione e numerose «promesse elettorali non mantenute», come evidenzia il capo squadra Cipriani, che si è giunti alla firma di questa petizione che ha unito pompieri e comuni cittadini solidali alle loro necessità e grati per il lavoro che quotidianamente svolgono, spesso in condizoni tutt'altro che semplici. La richiesta, ribadisce ancora una volta Cipriani, è «semplicemente il riconoscimento della nostra professionalità, unitamente ad un organico adeguato per assicurare un puntuale soccorso ai cittadini veronesi».

Allegati