Protesta contro i parroci a Dossobuono, uno è condannato per molestie

Striscioni e volantini contro la parrocchia di Dossobuono. La protesta è stata riportata da Nicolò Vincenzi su L'Arena e avrebbe nel mirino, per ragioni differenti, il parroco Andrea Mascalzoni e un altro religioso, giunto a settembre nella chiesa della frazione villafranchese: don Paolo Biasi.

Gli striscioni appesi vicino alla chiesa non sono firmati e sono due, uno sul cancello delle scuole e l'altro sulla rete del campo da basket. In più sono stati diffusi anche dei volantini, altrettanto critici nei confronti dei due sacerdoti, di cui si chiede l'allontanamento.

E per don Paolo Biasi non si tratta della prima volta. Il parroco era stato al centro di aspre polemiche perché nel 2005 avrebbe molestato quattro ragazzine minorenni a Castel Ritaldi, nel Perugino. Il caso si concluse nel 2010, con una sentenza di condanna a un anno e mezzo di reclusione con sospensione condizionale della pena. A far riemergere il caso fu poi il programma televisivo di Mediaset Le Iene, che nel 2014 si rioccuparono di don Paolo Biasi, quando lui da tempo era già stato trasferito a Ca' degli Oppi di Oppeano.