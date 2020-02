Filobus, tornano le proteste dopo gli alberi abbattuti in via Del Cero

Nelle notti scorse non si è potuto circolare nelle due corsie di superficie di viale Dal Cero, a Verona, lungo il canale Camuzzoni in direzione Porta Nuova. Per poter dare il via ai lavori di spostamento dei sottoservizi e alle opere propedeutiche al collegamento dei due sottopassi, è stato necessario rimuovere le aiuole e gli alberi ritenuti d'intralcio. La decisione di procedere con il taglio degli alberi di notte è stata presa per ridurre l'impatto sulla viabilità.

Invece, a partire dalla prossima settimana, in via città di Nimes, in corrispondenza con l'incrocio con viale Dal Cero, la carreggiata sarà ridotta ad una sola corsia per senso di marcia per consentire la posa della nuova condotte.

Il tutto rientra nel progetto di creazione del filobus in città, come spiegato da Carlo Alberto Voi, direttore di Amt, società responsabilie della realizzazione della filovia. «Il collegamento dei sottopassi è l'opera viabilistica più importante realizzata a Verona negli ultimi trent'anni - ha detto Voi - e verrà fatta grazie alle risorse messe a disposizione della città da Opera Filovia. Prima di poter aprire il cantiere vero e proprio è necessario effettuare lo spostamento dei sottoservizi: infatti, all’interno dei parcheggi di via Città di Nimes si stanno già realizzando la nuove condotte fognaria e idrica; mentre sul lato di canale Camuzzoni vanno spostati altri sottoservizi, tra i quali linee elettriche di media tensione e fibra ottica».

Il taglio degli alberi in via Dal Cero, però non è passato inosservato alle associazioni che già aveva protestato l'estate scorsa per le piante tagliate in via Frà Giocondo, in zona Stadio, sempre per fare spazio ai cantieri per il filobus. I comitati San Paolo, No Filobus, Asma e Avatar degli Alberi, la onlus Verde Blu, la Lipu, il gruppo spontaneo FrOnda Verde e le associazioni OperaFilavia, Qua la zampa e Italia Nostra Verona hanno ribadito la loro posizione critica.