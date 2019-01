Ancora allerta smog a Verona, prosegue il blocco anche delle Euro 4

Resteranno in vigore almeno fino a giovedì 17 gennaio, i divieti previsti per il raggiungimento dell'"allerta 1", per lo sforamento del livello limite di PM10 a Verona (50 microgramma per metro cubo d'aria).

Si tratta di un provvedimento automatico, previsto dall'Accordo del Bacino Padano. Per far scendere l'allerta da 1 a 0 erano necessari due giorni consecutivi di concentrazioni misurate al di sotto del valore limite giornaliero nei quattro giorni precedenti ad un nuovo controllo. La stazione fissa situata al Giarol Grande, invece, ha registrato giovedì 10 gennaio una concentrazione di PM10 pari a 59 microgr/mc, venerdì di 50 microgr/mc, sabato di 74 microgr/mc e domenica di 62 microgr/mc.

Fino a giovedì 17 gennaio, quindi, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare anche i veicoli diesel Euro 4 (categoria M), esclusi i mezzi di trasporto pubblico.

Sarà, inoltre, vietato utilizzare stufe alimentate a pellet o a legna (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle.

Nelle prossime ore è prevista una debole perturbazione proveniente da Nord che dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dell'aria e la concentrazione delle polveri sottili. Le misure emergenziali rimarranno, comunque, in vigore fino a giovedì, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino da parte di Arpav.

Tutti i divieti saranno visibili sui pannelli a massaggio variabile presenti sul territorio comunale e sul portale del Comune, dove sono specificate anche le 33 deroghe in vigore. E per quanto riguarda la deroga basata sul modello Isee, sarà sufficiente presentare l'autocertificazione.