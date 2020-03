“Capitale italiana per la Cultura 2021”: prorogati i termini per la candidatura

Il Ministero della Cultura ha prorogato i termini per la presentazione della candidatura a “Capitale italiana per la Cultura 2021”. Originariamente la scadenza per inviare il dossier completo era fissata per lunedì 2 marzo, ma anche grazie alla richiesta di Verona, il termine per la candidatura ufficiale è stato spostato a venerdì 13 marzo.

Il 26 febbraio, infatti, il sindaco aveva inviato al Ministero una lettera nella quale chiedeva una proroga dei termini per Verona e per le città interessate dalle ordinanze contro il Coronavirus. Nella lettera si sottolineava che, in quest’ultima settimana, l’Amministrazione ha concentrato il proprio impegno sul fronte della sicurezza sanitaria, distraendo attenzione e risorse da un dossier cui sta lavorando da tempo. A questo vanno aggiunte le difficoltà a incontrarsi per i molti soggetti coinvolti, alcuni dei quali provengono da fuori territorio comunale.