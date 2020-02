Nubifragio del 2018, prorogato dal Governo lo stato di emergenza

È stato prorogato per un altro anno lo stato di emergenza dichiarato per il maltempo che colpì il Veneto nel luglio e nel settembre del 2018. Tra i territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici c'è anche la provincia di Verona, che dovette fronteggiare un improvviso nubifragio.

La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri, 13 febbraio. E in quella stessa riunione, l'esecutivo ha anche dato il via libera ad un ulteriore stanziamento di oltre 84 milioni di euro per i danni provocati dall'acqua alta a Venezia nello scorso mese di novembre.