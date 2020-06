Prorogato di un'altra settimana l'ampliamento degli orari della Ztl di Verona

Per un’altra settimana, ossia fino a domenica 21 giugno, viene prorogata l'ordinanza che amplia gli orari di accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl) del centro storico di Verona. In aggiunta alle fasce orarie normalmente vigenti, si può transitare all'interno della Ztl, ogni giorno della settimana, anche dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 22. La misura straordinaria, in vigore dal 25 aprile scorso, giorno di inizio del servizio di take away, fa sì che nelle fasce orarie del pranzo e della cena i clienti possano raggiungere più facilmente i locali del centro storico per l'asporto.

Dall'analisi dei flussi di traffico questo provvedimento finora non ha comportato criticità causate da maggiori passaggi di auto. Nonostante l'allargamento delle fasce orarie, gli accessi, infatti, si sono mantenuti inferiori a quelli pre-Covid.

«Visto il successo del take away e i flussi di traffico ancora bassi, proroghiamo l'ordinanza per un'altra settimana - ha spiegato il sindaco Federico Sboarina -. Stiamo definendo anche gli ultimi plateatici, dopodichè la Ztl tornerà alla normalità».

«L'accesso allargato alla Ztl, e quindi le differenti fasce orarie, segue l'analisi dei flussi del traffico - ha aggiunto il vicesindaco Luca Zanotto - Abbiamo monitorato giornalmente la situazione e finora non sono emerse criticità. Gli ingressi nella Zona a traffico limitato sono sempre stati più bassi rispetto a quelli che si contavano prima dell'emergenza, anche nelle ultime settimane quando sono ripresi tutti gli spostamenti. Così come il sabato e la domenica. Per questo abbiamo ritenuto opportuno prorogare di altri sette giorni l’ordinanza, favorendo così i veronesi che vogliono raggiungere le attività economiche del centro».