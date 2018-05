Agec, Benini attacca il presidente Niccolai su due promozioni sospette

Il consigliere comunale del PD di Verona Federico Benini ha presentato un'interrogazione rivolta all'amministrazione comunale e che ha come oggetto l'operato del presidente Agec Roberto Niccolai, definito "inaffidabile" da Benini.

"O ci prende tutti in giro, oppure non sa cosa accade nella sua azienda. E per uno come Niccolai, la seconda ipotesi è perfino peggiore della prima", ha dichiarato Benini, riferendosi alle parole pronunciate dal presidente di Agec sul caso Dusi. Davide Dusi è uno dei dipendenti di Agec coinvolti nell'inchiesta sull'appalto delle mense scolastiche. La sua vicenda giudiziaria si chiuse con un patteggiamento a un anno e sei mesi di pena per accuse che vanno dal falso in atto pubblico alla turbativa d’asta fino alla rivelazione di segreti d'ufficio. Ciò nonostante, Dusi è stato ripreso in azienda, inizialmente senza alcuna funzione direttiva. Rapidamente, però, Davide Dusi ha scalato la gerarchia aziendale, diventando quadro. Roberto Niccolai disse che: "l'incarico a mansioni superiori di Davide Dusi è avvenuto a giugno 2017, quindi con la precedente gestione. Il nuovo cda si è insediato il 29 agosto 2017. Non è quindi a questa amministrazione che vanno chieste spiegazioni, né tanto meno imputate promozioni che attengono agli amministratori che ci hanno preceduto".

La documentazione acquisita smentisce clamorosamente il presidente Agec - ha dichiarato Benini - È vero che l'incarico di quadro è stato affidato dall'ex direttore Motta, ma il provvedimento di promozione doveva venire esplicitamente confermato a distanza di sei mesi, cosa avvenuta nel corso del dicembre 2017.

E il caso Dusi non è l'unico segnalato dal consigliere comunale PD. C'è anche quello di Giovanni Bianchi, altro dipendente coinvolto nell'inchiesta. Come Dusi, anche Bianchi ha patteggiato la pena e all'interno dell'azienda si trova ora a coordinare il progetto "Information Comunication Technology Agec", relativo alla posta elettronica, al calendario condiviso e alla rubrica aziendale.