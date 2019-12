Promozione del Veneto in Cina grazie all'associazione Città Murate

Anche la vicesindaco di Soave Alice Zago il vicesindaco di Valeggio sul Mincio Marco dal Forno fanno parte della delegazione dell'associazione Città Murate del Veneto in visita a Xi'an, in Cina, per promuovere l'offerta turistica, culturale ed enogastronomica di alcuni dei più affascinanti centri storici della regione. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'Enit, l'agenzia nazionale italiana del turismo, e vi prende parte anche l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan.



(Brindisi con vini veneti durante la visita della delegazione in Cina)

Ai rappresentanti del governo cinese e alle principali autorità del Comune di Xi'an presenti all’evento, la presidente dell'associazione e sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan, ha illustrato le ricchezze storiche, artistiche e produttive delle città murate del Veneto. L'assessore Pan ha ricordato i forti legami che da secoli uniscono Venezia e il Veneto con la Cina e, sottolineando l'importanza di rafforzare i rapporti di scambio economici e commerciali esistenti tra le due realtà, ha ricordato che il Veneto, oltre a essere la prima regione turistica italiana con 20 milioni di arrivi e 70 milioni di presenze, detiene anche il primato per la produzione di vino, con 12,5 milioni di ettolitri e un export di 2,2 miliardi di euro.

E a proposito di vino, gli oltre 95 giornalisti delle principali testate giornalistiche cinesi e i buyer presenti, hanno potuto degustare e apprezzare alcune delle eccellenze proposte dai tre consorzi di produzione veneti, bevendo Prosecco, Amarone e Soave.

Infine, è stato presentato un video promozionale realizzato da studenti cinesi nell'ambito della Veneto Film Summer School: un progetto che vede le Città Murate ospitare docenti e studenti di comunicazione di diverse università della Cina.