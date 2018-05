Project financing di Amia, in consiglio comunale si discute la sospensione

Due consigli comunali in un giorno a Verona. Accadrà giovedì prossimo, 31 maggio, quando per le 18 sarà convocata in via straordinaria l'assise cittadina per discutere dell'ampliamento del parco di Santa Teresa. Terminati i lavori del primo consiglio comunale, alle 19 circa, dovrebbe iniziare il secondo in cui si voterà sulla sospensione di sei mesi del project financing su Amia e la raccolta dei rifiuti. La sospensione sarebbe concessa per permettere alla giunta comunale di verificare se il progetto di finanza sia o meno di pubblico interesse.

La decisione del doppio consiglio comunale è stata presa ieri, 28 maggio, dalla conferenza dei capigruppo di Verona e, dall'opposizione, il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha già preannunciato il suo voto favorevole alla sospensione del project financing.