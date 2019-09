Donato un nuovo pulmino alla Fevoss di Bussolengo per il trasporto di anziani e disabili

È stato consegnato ieri, 25 settembre, il nuovo pulmino che i volontari della Fevoss di Bussolengo potranno utilizzare per il trasporto gratuito di disabili, anziani e malati. Il mezzo è stato donato in comodato gratuito per otto anni dall'associazione «Progetti del Cuore», la quale si occuperà di quasi tutte le spese. «La Fevoss dovrà solo pagarsi il carburante», ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali di Bussolengo Silvana Finetto.

Il pulmino è modernissimo, dotato di ogni confort, con spazio per le carrozzine e una pedana elettrica per facilitare la salita e la discesa dal mezzo. «Sarà utilizzato tre volte al giorno per il trasporto scolastico di alunni disabili - ha spiegato l'assessore Finetto - Ma servirà anche per il trasporto di anziani che si devono sottoporre a visite mediche e per il trasporto di malati non autosufficienti».

Sul pulmino, infine, sono stati attaccati i loghi delle 27 attività commerciali di Bussolengo, che hanno voluto donare un contributo libero a sostegno di questo progetto di inclusione sociale. «Quella di ieri è stata una giornata bellissima - ha concluso Silvana Finetto - Alla consegna hanno voluto partecipare un centinaio di cittadini, a cui va il mio ringraziamento, ma soprattutto sono da ringraziare l'associazione "Progetti del Cuore" e le attività commerciali, che hanno dimostrato sensibilità e generosità».