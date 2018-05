Il convegno su richiedenti asilo e omosessualità si terrà, ma a Villa Buri

"Protezione internazionale, orientamento sessuale e identità di genere". Questo è il titolo del convegno che si terrà domani, 25 maggio, dalle 14 alle 19 a Villa Bernini-Buri. Un convegno aperto a tutti, ad ingresso gratuito e con un titolo molto simile alla giornata di studio e di formazione sulle migrazioni lgbti che sempre domani si sarebbe dovuta svolgere all'università di Verona e che il rettore Nicola Sartor ha annullato. Sartor aveva poi assicurato che la giornata di studi si sarebbe svolta in un'altra data da definire, ma i promotori dell'iniziativa hanno deciso di organizzare altrove il convegno, ma sempre nella giornata di venerdì, "al fine di ribadire il diritto di libertà di espressione in un tema così attuale", hanno spiegato.

Si terrà dunque domani il convegno per parlare di coloro che chiedono protezione internazionale per ragioni connesse al loro orientamento sessuale. Rimane comunque l'eco dell'evento annullato all'università, a cui si aggiungono le polemiche assurde per lo spettacolo teatrale definito "gay-friendly" tenutosi al Camploy e la discriminazione denunciata da una coppia omosessuale a cui è stata negata a Castelnuovo del Garda una casa in affitto perché sono una "coppia non tradizionale". Arcigay Verona parla di una situazione simile a quella di un film horror e chiede una legge contro l'omofobia. E si allunga la lista di associazioni veronesi critiche nei confronti della scelta del rettore Sartor sull'annullamento della giornata di studi. "Che formazioni di estrema destra riescano a impedire il libero resoconto di ricerche scientifiche è un grave segnale non solo per l'antirazzismo, ma per la democrazia e il liberalismo", dicono.