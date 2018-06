Processo per l'omicidio Castellani, per due imputati l'accusa chiede l'ergastolo

Era iniziato venerdì 11 maggio il processo ai cinque uomini e alla donna responsabili a vario titolo della rapina avvenuta nel settembre 2016 alla trattoria Agnella di Valgatara, a Marano di Valpolicella. In quella rapina perse la vita il titolare della trattoria, Luciano Castellani, preso a botte dal commando che aveva pianificato la rapina. In meno di un anno i carabinieri veronesi riuscirono ad arrestare i presunti responsabili, che ora sono alla sbarra dopo aver chiesto il rito abbreviato per il loro processo.

Ieri, 22 giugno, è iniziata l'udienza nell'aula della corte d'assise, davanti al giudice Giuliana Franciosi, come riportato da Fabiana Marcolini su L'Arena. Il sostituto procuratore Elisabetta Labate ha ricostruito i fatti e ha chiesto pene differenti per i diversi componenti della banda. Per due imputati è stato chiesto l'ergastolo, per altri due sedici anni di reclusioni e per il quinto uomo imputato la pena chiesta dall'accusa è di dodici anni. Per l'unica donna a processo, sono stati chiesti 4 anni di reclusione, ma perché a lei è sempre stato riconosciuto il fatto di non aver partecipato materialmente alla rapina e al pestaggio di Castellani, ma di aver aiutato la banda e per averla accompagnata alla trattoria.

Per gli avvocati difensori degli imputati, le pene richieste sono eccessive. Le prossime udienze saranno il 10 e il 18 luglio.