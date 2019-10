Processo Pfas, Regione Veneto tra le parti civili: «Siamo parte offesa»

La Regione Veneto ha incaricato l'avvocato Fabio Pinelli per costituirsi parte civile nel processo penale sui Pfas, che avrà inizio a Vicenza il prossimo 21 ottobre.

Il procedimento vede imputati i vertici del consiglio di amministrazione della Miteni e dell'International Chemical Investors S.E., attuale proprietaria di tutte le quote della holding che controlla la società, oltre ai vertici di Fluoro Fine Chemicals Team della Mitsubishi Corporation, società controllante di diritto di Miteni fino al 2009. Le imputazioni, a vario titolo, vanno dall'aver concorso a cagionare l'avvelenamento delle falde acquifere e di aver provocato il relativo disastro ambientale doloso.

L'incarico è stato annunciato dalla Regione proprio nel giorno in cui è stata pubblicata dal Corriere del Veneto un'intervista al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella. In questa intervista, il democratico Martella apriva ad un patto con il Movimento 5 Stelle per battere Zaia alle prossime elezioni regionali. Il sottosegretario ha proposto di incalzare Zaia in quei temi ritenuti da Martella più scivolosi per l'attuale governatore leghista. E tra questi temi, Martella cita anche i Pfas.

Al sottosegretario Martella replica però subito l'avvocato Paolo Pinelli, ricordando che al processo di Vicenza gli imputati sono chiamati a rispondere di reati dolosi e quindi «di aver volontariamente avvelenato acque destinate all'alimentazione prima che fossero distribuite per il consumo - scrive Pinelli - Se i reati contestati sono dolosi, la Regione Veneto ne è parte offesa. Sia la Procura della Repubblica che l'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari hanno ritenuto che la Regione abbia tale qualifica».