Processo Miteni. Arpav tra le parti civili. D'Incà: «Segnale incoraggiante»

Anche Arpav ha deciso di costituirsi parte civile nel processo che coinvolge Miteni, Mitsubishi Corporation Inc. e International Chemical Investor S.E., per l'inquinamento da Pfas che ha coinvolto le province di Vicenza, Verona e Padova.

Ad annunciarlo è stata la stessa Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, dopo l'udienza che si è tenuta lunedì dinnanzi al giudice preliminare del tribunale penale, che aveva formalizzato la domanda lo scorso novembre tramite l’avvocato Fabio Calderone, del foro di Padova.

Soddisfatto il direttore generale Arpav, Luca Marchesi. L'Agenzia nel frattempo ha fatto il punto sulla situazione con una nota.

L’azienda (Miteni, ndr) è imputata per aver concorso all’avvelenamento della falda acquifera destinata al consumo umano nel sottosuolo dell’azienda e delle acque superficiali e potabili, nonché di aver provocato il relativo disastro ambientale. Oltre ad Arpav sono state accolte anche le richieste di altre istituzioni pubbliche, fra cui la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza e numerosi Comuni del territorio. Sono state accolte le istanze volte a far entrare nel processo, quali responsabili civili, due multinazionali, la giapponese Mitsubishi Corporation Inc. e la lussemburghese International Chemical Investitors S.E. Nel 2013 Arpav aveva identificato nel sito dell’azienda la principale causa dell’inquinamento nella produzione di sostanze perfluoroalchiliche. L’ingente attività tecnico scientifica svolta dall’Agenzia in tutti questi anni a presidio dell’inquinamento da Pfas ben oltre i compiti istituzionali è oggetto della richiesta di risarcimento al momento quantificata in oltre sette milioni di euro, oltre al danno all’immagine. La prossima udienza è fissata per il 23 marzo.

Sulle ammissioni delle parti civili al processo si è espresso con soddisfazione anche Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento.