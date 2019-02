Problema odori da Italpollina: AGS chiede un incontro ai politici veronesi

Azienda Gardesana Servizi assume la regia per spingere Italpollina Spa, lo stabilimento con sede a Rivoli Veronese che produce fertilizzanti organici, ad abbattere le emissioni odorigene prodotte.

Per questo ha convocato nella propria sede una riunione, il pomeriggio di lunedì prossimo, 25 febbraio, con tutti i parlamentari e i senatori veronesi per un confronto con i sindaci del territorio interessati dal problema. All’incontro parteciperanno, oltre al presidente di AGS Angelo Cresco, Armando Luchesa sindaco di Rivoli, Roberto Bonometti sindaco di Affi, Stefano Passarini sindaco di Costermano, Paola Arduini sindaco di Caprino Veronese, Davide Bendinelli sindaco di Garda e Ivan De Beni sindaco di Bardolino.

«Da anni – spiega il presidente Cresco – i cittadini del nostro territorio lamentano una situazione insostenibile di inquinamento atmosferico e ambientale. Da anni lottano contro le puzze che l’impianto emana e dopo confronti con l’azienda che non hanno portato a nessun risultato è giunto il momento che la situazione venga presa in mano a tutti i livelli. Per questo abbiamo coinvolto i parlamentari veronesi con l’obiettivo di concordare una strategia che costringa l’azienda a porre fine ad una situazione insostenibile a tutti livelli, ambientale, sociale, turistico ed economico».