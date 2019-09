Primo giorno di scuola, ha funzionato il piano della viabilità di Verona

Ha funzionato il piano della viabilità predisposto dalla polizia locale di Verona per il primo giorno di scuola. Nessun disagio si è verificato a ridosso del suono della prima campanella, grazie al massiccio impiego di agenti in servizio in tutti i plessi scolastici ma anche alla chiusura già da ieri di alcuni cantieri cittadini.

Anche nelle zone più sensibili, come in via Dolomiti o in via D'Arezzo, il traffico è stato nella norma. E alle scuole Forti di via Badile, l'importante afflusso di alunni e genitori è stato monitorato e regolamentato dai nonni vigile e da un agente.

La gestione preventiva ha funzionato - afferma soddisfatto l'assessore alla sicurezza Daniele Polato - Grazie anche all'allerta della polizia locale, nei giorni scorsi i lavori nei cantieri di via Fincato e Interrato dell'Acqua Morta sono stati accelerati per essere chiusi prima dell'inizio delle scuole. E cosi è stato, tanto che già da ieri mattina la viabilità era tornata regolare. Mi complimento con gli agenti che, nonostante lo sciopero indetto proprio per oggi, questa mattina hanno presidiato in forze le zone vicine alle scuole, dimostrando un grande senso di responsabilità e di attaccamento al lavoro, consapevoli del ruolo che svolgono per la comunità. Lo spirito di servizio degli agenti è proprio una delle componenti che contraddistingue il nostro corpo di polizia.