La città resiste alla tentazione della primavera: «Verona è forte, ce la faremo»

In questi giorni abbiamo chiesto sacrifici e comportamenti responsabili.

Abbiamo ripetuto che è importante restare a casa.

La città ha risposto così.

Coraggio. Ogni giorno che passa, è un giorno che ci avvicina alla meta. Verona è forte. Ce la faremo!

Questo è il messaggio lasciato dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, al termine della giornata di domenica. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva invitato, nuovamente, i suoi cittadini a restare in casa: la preoccupazione infatti era che, vedendo lo sbocciare della primavera, qualcuno cedesse alla tentazione di infrangere le disposizioni per godere del clima tiepido e del cielo azzurro e limpido.

Qualcuno che ha messo il naso fuori di casa naturalmente c'era, ma la maggior parte dei veronesi ha risposto all'appello lanciato dal sindaco, sfruttando i giardini di casa (per i più fortunati) o i balconi, salvo uscire per consentire al proprio cane di sgranchirsi un po'.

Dai cittadini scaligeri sembra dunque essere arrivata quella risposta responsabile utile a proseguire la battaglia contro il nuovo coronavirus, nella speranza di poter tornare quanto prima almeno ad una semi libertà.

