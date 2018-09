Prima giornata nazionale della prevenzione sismica a Verona

Domenica 30 settembre, dalle ore 10 alle ore 17, in undici piazze della provincia veronese quaranta professionisti, Ingegneri e Architetti di Verona esperti in materia, saranno a disposizione dei cittadini nella "Prima giornata nazionale della prevenzione sismica", per spiegare in modo semplice con materiale divulgativo cosa significhi il rischio sismico, quali siano le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e quali le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

La GIORNATA NAZIONALE è promossa da Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il patrocinio di Inarcassa, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Giustizia e con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. La Giornata è stata inoltre inserita dal MIBACT tra gli eventi Europei dell’anno 2018. In un Paese straordinario ma ad alto rischio sismico quale è l’Italia, il grado di sicurezza della casa diventa prioritario e deve essere garantito attraverso adeguate misure antisismiche.

L’Italia è anche il primo Paese per siti Unesco al mondo, con un patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico che non ha eguali e Architetti e Ingegneri sono stati da sempre protagonisti nella formazione e tutela di questo patrimonio. Secondo le ultime stime di Ance Verona, nella nostra Provincia, il 70% dei Comuni, il 77% degli immobili e l’80% delle famiglie residenti sono a rischio sismico. E sono 7 i Comuni in zona a rischio sismico medio-alto (zona 2), e 63 quelli in zona a rischio sismico medio-basso (zona 3), molti dei quali obsoleti e realizzati in epoche in cui ancora non esisteva una normativa specifica sulla sismica. La Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è quindi promossa per dare una risposta concreta alla necessità di tutela della sicurezza dei cittadini e del nostro patrimonio immobiliare e architettonico.

Di alto valore sociale la Giornata che parte dalle piazze, centinaia in tutto il territorio nazionale (50 piazze in Veneto di cui 11 nella provincia di Verona), arriva direttamente nelle case dei cittadini con Diamoci Una Scossa, il programma di “prevenzione attiva” nel mese di novembre con visite tecniche informative gratuite a domicilio da parte di Architetti ed Ingegneri esperti in materia, per dare prime informazioni sul rischio sismico degli edifici, su cosa poter fare per ridurlo e su come usufruire degli sgravi fiscali. Sul territorio veronese la Giornata e le Piazze della prevenzione sono coordinate dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona e dai referenti provinciali Inarcassa. Patrocinata dalla Provincia di Verona e dai nove Comuni coinvolti - Verona, Bussolengo, Legnago, Villafranca, Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Bonifacio, Isola Della Scala, San Giovanni Lupatoto, Torri Del Benaco, Villafranca – l’iniziativa è realizzata con il contributo di IMECO Safety System Miglioramento Sismico Edifici Industriali e di Namirial. Le piazze della Prevenzione Sismica – Provincia di Verona:

VERONA - P.zza Bra - P.zza S. Zeno

BUSSOLENGO - P.zza XXVI Aprile

ISOLA DELLA SCALA - Fiera del Riso

LEGNAGO - Piazza Garibaldi

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA - P.zza Vittorio Emanuele II

SAN BONIFACIO - P.zza Costituzione

S. GIOVANNI LUPATOTO - Piazza Umberto I (V.le Giovanni Paolo II, dalle ore 10 alle 14) – P.zza De Gasperi (Frazione Raldon) dalle ore 15

TORRI DEL BENACO - P.zza Calderini

VILLAFRANCA - P.zza Giovanni XXIII

Dal 30 settembre sarà possibile prenotare una visita tecnica informativa gratuita anche registrandosi attraverso il sito internet dedicato: www.giornataprevenzionesismica.it nel quale il proprietario dell’abitazione o l’amministratore di condominio inserirà i dati dell’edificio, indicando le proprie disponibilità in termini di giorni e orari per la visita. Il portale verificherà la disponibilità dei professionisti nell’area ed assegnerà l’attività ad un professionista abilitato inviandone il nominativo al richiedente. Entro dieci giorni il professionista contatterà il cittadino telefonicamente per confermare giorno e modalità della visita. La richiesta e il successivo svolgimento della visita tecnica informativa non comportano alcun onere per il cittadino. A conclusione della visita verrà rilasciata una scheda di valutazione sommaria, riportante indicazioni sulla condizione dell’abitazione, informazioni specifiche sulla prevenzione del rischio sismico e sugli strumenti finanziari oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della casa.

“La Prima Giornata nazionale della prevenzione sismica – ha sottolineato Andrea Falsirollo, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia - permette di porre all’attenzione della società civile e di tutta l’opinione pubblica quelle che sono le competenze specifiche della nostra professione di ingegneri: non solo progettare in modo funzionale ed efficiente ma, soprattutto, in modo sicuro, a tutela della collettività. Mai come in questo periodo le costruzioni - siano esse ponti, scuole o abitazioni - sono percepite fortemente vulnerabili: le professioni tecniche e in particolare gli ingegneri, sono chiamati, oggi, a rispondere in modo efficace”.

“Il patrimonio edilizio italiano ad oggi risulta particolarmente complesso e fragile – ha precisato Amedeo Margotto, presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona - la necessità di rendere sicuro l’abitare non è più eludibile. La prevenzione in tema di sicurezza è un tema che non si può più posticipare: all’azione dovuta delle pubbliche amministrazioni, dobbiamo affiancare l’azione del privato incentivandone, con sgravi fiscali o bonus, l’azione stessa. Intervenire sul fronte della prevenzione sismica, inoltre, deve anche diventare occasione per la più generale riqualificazione dell’intero tessuto residenziale del nostro paese che risulta come detto oltremodo fragile e degradato”.

“Investire per la prevenzione dei rischi – hanno proseguito Vittorio Cecchini e Mario Zocca delegati provinciali Inarcassa per i rispettivi Ordini - non è soltanto un’azione utile per la difesa del territorio, ma anche una iniziativa strategica per il rilancio dell’economia, dell’occupazione e per il riconoscimento sociale della nostra professione. Con queste premesse abbiamo varato un progetto di grande valenza sociale che partendo dalle Piazze arriva direttamente a casa dei Cittadini attraverso la voce autorevole dei soli professionisti competenti in materia, ovvero gli Architetti e gli Ingegneri. Un Paese più sicuro, dove il paesaggio è tutelato e il patrimonio difeso, è anche un Paese più competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e sviluppo”.