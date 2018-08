Traffico nei fine settimana di Ferragosto, tempi allungati sulle autostrade

Bollino rosso sull'A4, bollino nero sulla A22. Si avvicinano due fine settimana, quello prima e quello dopo Ferragosto, molto difficili per gli automobilisti nel veronese, come se non ci fosse già il caldo a rendere tutto più fastidioso.

Sull'autostrada Serenissima, si prevede traffico intenso fin da venerdì 10 agosto e anche nei due giorni successivi i tempi di percorrenza saranno allungati a causa dei tanti veicoli in viaggio sulla Brescia-Padova. Tra i punti più critici ci sono i caselli in prossimità del lago di Garda.

Leggermente peggiore sarà la situazione sull'altro tratto autostradale che attraversa la provincia di Verona, la A22. Durante il prossimo weekend, la giornata peggiore per gli spostamenti sarà quella di sabato 11 agosto, con traffico critico in entrambe le direzioni. Bollino rosso per domenica 12 agosto, con traffico più scorrevole verso Modena rispetto a quello verso il Brennero. Cambierà di poco la situazione nel fine settimana successivo, sulla scia del Ferragosto. Sabato, 18 agosto, resterà la giornata con maggiore traffico, ma anche domenica 19 sarà una giornata critica per chi percorrerà la A22 verso sud.

