Traffico nel weekend: bollino rosso sulla A4, in A22 più critico verso sud

Saranno ancora giorni di esodo e controesodo quelli del prossimo fine settimana sulle autostrade che passano attraverso la provincia di Verona.

Sull'autostrada A4, saranno tre giorni di bollino rosso, da venerdì 24 a domenica 26 agosto. Significa che si prevede un traffico intenso, con tempi di percorrenza dilatata anche del 50%.

Sulla A22, la viabilità sarà rallentata soprattutto per chi è diretto verso sud. In direzione Modena, si prevede un venerdì da bollino rosso e un sabato da bollino nero. E anche domenica mattina il traffico sarà critico. In direzione nord, la viabilità sarà più scorrevole, ma si prevede un bollino nero per sabato mattina.

