A22, sabato da bollino nero. Le previsioni del traffico per il fine settimana

Si avvicina un sabato da bollino nero sulla A22. La previsione della società che gestisce l'autostrada del Brennero è che nella mattina e nel pomeriggio del 21 luglio il traffico potrebbe essere così congestionato da raddoppiare i normali tempi di percorrenza. Una viabilità critica in entrambe le direzioni, quindi sia verso Modena e sia verso il Brennero.

A22 metterà a disposizione le proprie risorse, umane e tecnologiche, per venire incontro agli automobilisti. Il flusso del traffico sarà regolato attraverso una gestione razionale dei caselli. I cantieri saranno chiusi e i mezzi pesanti non potranno entrare in autostrada. Il consiglio principale per chi si mette in viaggio nel prossimo fine settimana è di programmare l'orario di partenza tenendo in considerazione le previsioni del traffico.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery