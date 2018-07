Esodo estivo, arrivano i fine settimana da bollino nero sull'autostrada A22

Ieri, 1 luglio, è iniziato il bimestre più complicato per chi viaggia sulle strade e sulle autostrade veronesi e non. Luglio e agosto sono i mesi delle ferie e delle vacanze estive e in tanti partiranno per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Un primo assaggio lo abbiamo già avuto nel fine settimana appena trascorso con tempi di percorrenza molto dilatati sull'autostrada A22. Nei prossimi weekend, la situazione non sarà certo migliore, come indicano le previsioni di traffico diffuse dalla società che gestisce l'autostrada del Brennero. Nel prossimo fine settimana è previsto un bollino nero al sabato mattina, 7 luglio, sia in direzione Modena sia in direzione Brennero. Significa che i tempi di percorrenza dell'autostrada potrebbero essere anche doppi rispetto al solito e il consiglio e di non mettersi in viaggio in quel periodo della giornata. Ma se il consiglio è quello di non viaggiare quando è previsto traffico da bollino nero, non ci si dovrebbe mettere in viaggio in tutti i successivi sabati di luglio e agosto. Le domeniche, invece, sono quasi tutte da bollino rosso, quindi con tempi di percorrenza allungati anche del 50%.

Sull'altra autostrada che passa nel veronese, la A4 Serenissima, oltre all'intensità del traffico, la viabilità potrebbe essere rallentata anche dai lavori in corso vicino all'area di servizio Scaligera, tra Verona Est e Soave in entrambe le direzioni. Sono mantenute le tre corsie, ma la loro larghezza è ridotta.