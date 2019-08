Previsioni del traffico sulla A22: sarà un altro weekend di grande traffico

Autostrade del Brennero ha diramato le nuove previsioni sul traffco per i prossimi giorni, così da mettere in guardia chi deciderà di mettersi in viaggio sulla A22.

Etichettata con il Bollino nero la giornata di sabato (6-18) in entrambi in sensi di marcia e la mattinata di domenica (6-12) in direzione sud. Traffico sostenuto per chi venerdì si muoverà verso Modena dalle 12 alle 18, mentre per chi procederà verso il Brennero è prevista una situazione da Bollino rosso in mattinata (6-12), che dovrebbe migliorare nel pomeriggio.

Bollino rosso anche per la mattinata di domenica sulla carreggiata sud, così come il pomeriggio in carreggiata nord, che vedrà un traffico intenso anche nella giornata di lunedì.

Gallery