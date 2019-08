Traffico sulla A22. Altro weekend intenso per chi dirigerà verso sud

L'estate si avvia verso la sua conclusione, ma continuano ad essere molti quelli che nel fine settimana si mettono in viaggio per raggiungere le varie località turistiche.

Infatti, secondo le previsioni diffuse dalla società Autostrada del Brennero, nella giornate di sabato e domenica (dalle 6 alle 18) ci si attende una situazione da Bollino nero sulla carreggiata che dal Brennero porta verso Modena. Traffico sostenuto (Bollino giallo) invece per chi si metterà in auto nei pomeriggi di giovedì e venerdì (12-18) e nella tarda serata di domenica (18-24), oltre che per l'intera giornata di lunedì. Bollino rosso invece per la mattinata di venerdì.

Più tranquilla invece la situazione prevista per la carreggiata che punta verso nord, con la sola mattinata di sabato marchiata con il Bollino nero. Bollino rosso invece per i pomeriggi di venerdì e sabato e la mattinata di domenica.

