Esodo estivo sulle strade: sarà un altro sabato da Bollino nero sulla A22

Prosegue l'attività di informazione della società Autostrade del Brennero, sugli esodi estivi che riguardano la A22.

Le previsioni sul traffico dei prossimi giorni, vedono ancora una volta il sabato 20 luglio come giornata da Bollino nero, dalle 6 alle 18, in entrambi i sensi di marcia. Un po' più tranquilla dovrebbe essere domenica 21, con traffico intenso previsto dalle 6 alle 18 in direzione sud e dalle 6 alle 12 in direzione nord, mentre una situazione da Bollino arancio è prevista dalle 18 alle 24 in direzione Modena e dalle 12 alle 18 nell'altro senso di marcia.

Bollino arancio anche per la giornata di venerdì (6-18) e la mattina di lunedì. Viene invitato a fare attenzione anche chi si metterà in viaggio nella mattinata di giovedì in direzione sud.

