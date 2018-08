Previsioni del traffico sulla A22: sarà un altro sabato da Bollino Nero

L'estate si avvia piano piano verso la sua conclusione, ma nel fine settimana la situazione resta complicata sulle principali arterie stradali.

L'Autostrada del Brennero ha infatto previsto un altro weekend difficile per chi percorrerà la A22: venerdì la situazione dovrebbe essere nella norma, mentre per sabato il traffico dovrebbe rivelarsi "critico" (Bollino nero) sia in direzione nord che sud. Domenica invece il flusso di veicoli è previsto come "intenso".

La socità inoltre si appella ai guidatori per evitare il maggior numero di disagi e problemi, chiedendo loro di "programmare sempre" il viaggio "consultando consultando le previsioni del traffico" e cercando "di scegliere gli orari di migliore viabilità".

