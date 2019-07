A22, previsioni di traffico nel fine settimana: sabato da bollino nero

Augurando a tutti buon viaggio, l'Autostrada del Brennero ha diffuso le previsioni di traffico per il prossimo fine settimana. Essendo il primo week-end di luglio, la viabilità sulla A22 potrebbe essere rallentata dalla maggiore presenza di veicoli lungo il percorso che congiunge Modena al Brennero. E le previsioni di traffico potrebbe essere uno strumento utile ai viaggiatori per scegliere il momento giusto in cui partire.

Le previsioni di AutoBrennero partono già da domani, giovedì 4 luglio, in cui ci potrebbe essere un traffico più sostenuto in direzione Sud nelle ore pomeridiane. Situazione simile in direzione Sud per venerdì 5 luglio, ma con una viabilità più rallentata anche in direzione Nord, sia al mattino che al pomeriggio. La giornata peggiore sarà quella di sabato 6 luglio, dove si prevede un bollino nero al mattino e in entrambe le direzioni (quindi con tempi di percorrenza che potrebbero anche raddoppiare rispetto alla normalità). Traffico intenso (bollino rosso) nel pomeriggio di sabato. E sarà da bollino rosso anche la giornata di domenica 7 luglio.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery