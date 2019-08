A22, primo weekend di agosto: sabato bollino nero, domenica bollino rosso

Autostrada del Brennero, la società che gestisce la A22, continua a tenere aggiornati gli automobilisti che hanno intenzione di viaggiare sulla Modena-Brennero in questo fine settimana. Anche per questo weekend, la concessionaria autostradale ha comunicato le previsioni del traffico per questi giorni, consigliando ai viaggiatori di evitare la A22 negli orari più critici per la viabilità.

Il bollino nero, ovvero la peggiore condizione di traffico, è previsto solo per la mattinata e il pomeriggio di domani, 3 agosto, ma già oggi i tempi di percorrenza della A22 potrebbero aumentare di un terzo, soprattutto in direzione Nord. Anche domenica 4 agosto, bollino nero al mattino per chi viaggia verso il Brennero, mentre sarà bollino rosso al pomeriggio verso Nord e al mattino verso Sud. Attenzione, poi, perché anche nella mattinata di lunedì 5 agosto ci potrebbe essere una viabilità rallentata verso il Brennero.

