"Per un'accoglienza umana", presidio davanti alla Prefettura di Verona

Assemblea 17 dicembre, Circolo Pink Verona, Potere al Popolo Verona, Laboratorio Autogestito Paratod@s e Associazione Equilibrio Precario sono le associazioni che hanno organizzato per domani mattina, 23 luglio, alle 9 davanti alla prefettura di Verona un presidio di solidarietà nei confronti di un gruppo di richiedenti asilo ospitati nel veronese. Si tratta di di sette ragazzi affidati alla cooperativa San Francesco che lo scorso 13 luglio sono stati trasferiti dalla struttura di accoglienza di Bovolone ad una nuova struttura nella frazione di Castagnè, a Mezzane di Sotto. L'immobile in cui dovrebbero vivere potrebbe però essere non idoneo e la gente del posto non ha accolto i richiedenti asilo con benevolenza, denunciando il business che ruota attorno all'accoglienza. Gli stessi sette ragazzi hanno rifiutato il trasferimento voluto dalla cooperativa San Francesco, per non essere lasciati in un luogo isolato e che non offre grandi possibilità di integrazione. Ora però rischiano di perdere il diritto all'accoglienza.

Un atto ingiusto - scrivono le associazioni che domani saranno in Piazza dei Signori - che mostra la connivenza tra un sistema di accoglienza spesso inadeguato, che lucra sulla pelle dei migranti, e una Prefettura che si ritrova a fare il gioco di parti politiche razziste e discriminatorie. Scendiamo in piazza per chiedere che la Prefettura torni sui suoi passi e riammetta i sette ragazzi nel sistema dell'accoglienza, e inizi invece a punire le cooperative come la San Francesco, che lo sfruttano ai danni dei richiedenti asilo.