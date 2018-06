Accoglienza e integrazione, tanti in piazza con gli studenti del Montanari

Ieri pomeriggio, 4 giugno, in piazza Bra, si è tenuto il presidio pacifico e apolitico degli studenti del liceo Montanari per riaffermare i valori di accoglienza e integrazione espressi con il loro progetto "Legalità e merito". Progetto criticato da alcuni esponenti della politica locale e dal gruppo di estrema destra Fortezza Europa. Insieme agli studenti del Montanari tantissime associazioni hanno voluto manifestare il loro sostegno ad un progetto nato per combattere i pregiudizi e godere dei lati positivi della multiculturalità.

Tra le tante associazioni in piazza ieri, c'era anche il movimento civico Traguardi, il quale aveva già criticato la manifestazione di Fortezza Europa.