Presepe in Vaticano, la Natività inscenata nella casera di Malga Fittanze

Ieri, 5 dicembre, è stato inaugurato il presepe che resterà in mostra nell'aula Paolo VI della Città del Vaticano fino al prossimo 12 gennaio. L'opera è stata svelata da Papa Francesco ed è stata realizzata dal gruppo trevigiano Presepio Artistico Parè di Conegliano, presieduto da Federico Stringher.

Ma il Veneto non è stato rappresentato solo dalle mani che hanno composto e dalla mente che ha ideato il presepe. I cittadini veronesi e soprattutto quelli della Lessinia non faranno fatica ad identificare il luogo in cui è stata inscenata la Natività: è la casera della Malga Fittanze di Erbezzo. Chi ha progettato il presepe ha trovato le immagini su internet e poi ha svolto un sopralluogo ad Erbezzo prima di fissare su carta l'idea del presepio che da ieri fa bella mostra di sé in Vaticano.