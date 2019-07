​Presentata la Fiera Montebaldina di Caprino Veronese: le eccellenze del Baldo al centro

È stata presentata martedì 30 luglio nella sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la 266esima edizione della Fiera Montebaldina che si terrà a Caprino Veronese dall’1 al 5 agosto. Dopo l’inaugurazione, in programma giovedì alle 18.30 nella sala consiliare di Palazzo Carlotti, la Fiera coinvolgerà tutte le zone centrali del paese con mostre ed esposizioni. Piazza Stringa ospiterà tutte le sere gli stand enogastronomici di “Baldo da gustare”, un percorso – creato in collaborazione con l’associazione produttori Marchio del Baldo – alla ricerca dei sapori della tradizione con una proposta culinaria che vedrà protagoniste le eccellenze del Baldo tra cui vino, formaggi, salumi, pasta fresca e tartufo nero.

La presentazione della Fiera montebaldina di Caprino Veronese

Palazzo Carlotti accoglierà - dal 31 luglio al 25 agosto - la mostra dedicata al pittore Claudio Facchinetti. Nella sala conferenze della Barchessa si svolgerà, come nelle precedenti edizioni, il concorso fotografico Avis dal tema “Scatta un’idea per l’Avis” e si potrà inoltre ammirare la rassegna fotografica dell’associazione internazionale per i Gemellaggi di Caprino Veronese. Quest’anno per la prima volta la Barchessa ospiterà anche una mostra di modellismo curata da Dino Spiritelli, responsabile della sezione modellismo del club Benaco Auto Classiche.

Tutti gli appassionati di macchine e prodotti agricoli saranno accolti dalla "Fiera Agricola Montebaldina”, allestita in via Alcide De Gasperi, con una vasta esposizione e mostra-mercato di mezzi e attrezzature industriali e agricole. Venerdì 2 agosto è in programma "Vie in festa.... notte bianca a Caprino Veronese": musica, spettacoli e negozi aperti nelle vie del centro. Sempre venerdì è prevista l’esposizione in via San Pancrazio di auto storiche a cura della Benaco Auto Classiche di Bardolino e del “Registro Fiat”. Esposizione che il giorno successivo si sposterà in piazza Pertini.

Sabato 3, fino a mezzogiorno in piazza 1 Maggio, è prevista la prima edizione dell’esposizione zootecnica del Baldo. Inoltre la sera è in programma la cena di gala nel giardino di Palazzo Carlotti, con i sapori della tradizione locale (prevendite presso l’ufficio Iat di Caprino). Per gli appassionati dell’antiquariato agricolo l’appuntamento sarà domenica 4 agosto con la 2a traversata del Baldo con i trattori d’epoca. Sempre domenica sono in calendario il torneo di calcio balilla “umano” in via Arduino e alle 21 “Donne sotto le stelle”, una sfilata di moda sulle note dal vivo di un quartetto d’archi.

Tanti gli appuntamenti musicali in piazza Stringa, al circolo Noi e nelle vie del centro storico. Giovedì 1, il concerto live della Four Star Band inaugurerà le serate in piazza Stringa; sabato 3 saliranno sul palco i The Freequence; domenica 4 ballo liscio con l’orchestra spettacolo Katty Piva, mente lunedì 5 è in programma il concerto dei Sangue Blues.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà presente un'area luna park interamente dedicata ai bambini. Il Circolo Noi accoglierà i visitatori con piatti tipici e si potrà tentare la fortuna alla pesca di beneficenza. A chiudere l’evento lunedì sera lo spettacolo pirotecnico. La 266a edizione della Fiera Montebaldina è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Caprino Veronese, in collaborazione con associazioni, commercianti, ristoratori e produttori locali.

Sono intervenuti alla presentazione per il Comune di Caprino Veronese il Sindaco, Paola Arduini, l’assessore al Turismo, Davide Mazzola e il consigliere con delega alle Manifestazioni, Maurizio Salomoni. Erano presenti, inoltre, il Sindaco di Selva di Progno, Marco Antonio Cappelletti e uno degli organizzatori degli eventi musicali della manifestazione, Fabio Sidoti.