A settembre le prove fisiche di preselezione per i nuovi agenti della Municipale

Iniziano lunedì 2 settembre le prove fisiche preselettive alla selezione di 49 nuovi agenti della polizia municipale di Verona. Delle 1.710 domande presentate alla scadenza dei termini, solo 86 sono risultate non idonee. Sono quindi 1.624 gli aspiranti vigili ammessi alla prima fase del concorso, con le prove fisiche di corsa (1.000 mt), salto in alto e sollevamento alla sbarra.

Si tratta di un concorso da record di domande, con un numero importante di candidati che ha comportato un ingente lavoro di verifica dei criteri di ammissione da parte dell'area risorse umane.

I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno e all'orario come da calendario pubblicato presso l'impianto sportivo dell'università, in via Felice Casorati 41. Dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento con fotografia in corso di validità ed indossare abbigliamento sportivo idoneo ad eseguire le prove con calzature da ginnastica.

I candidati dovranno essere muniti anche di un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, in corso di validità. In alternativa al certificato non agonistico può essere presentato, per chi ne è già in possesso, un certificato di idoneità sportiva agonistica, purchè in corso di validità. Appena in possesso del certificato e comunque non oltre le 12 del prossimo 30 agosto, copia del certificato dovrà essere inviata a: concorsiselezioni@comune.verona.it. La mancata presentazione di un certificato medico in corso di validità comporterà l'esclusione dalla prova. L’assenza o il ritardo rispetto alla data o all'ora di convocazione saranno considerati rinuncia alla procedura.

I candidati che supereranno la prova fisica saranno convocati per la prova scritta e successivamente, in base alle comunicazioni e ai risultati conseguiti, per quella orale.

Le date e i nominativi dei candidati ammessi alle prove fisiche preselettive sono state pubblicate sul sito internet del Comune di Verona.