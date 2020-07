Otto regole per prenotare in sicurezza sul web la casa per le vacanze

Per gli italiani quella del 2020 sarà un'estate diversa dalle altre: dopo il periodo di lockdown la voglia di andare in vacanza è anche più forte, ma occorre farlo sempre in sicurezza, in primis dal punto di vista della salute. Ecco, allora, che la casa vacanza, indipendente e facilmente raggiungibile con mezzi propri, diventa un’alternativa valida per molti. Questa tendenza accende anche i riflettori sull'importanza di agire in sicurezza sul web, fin dal momento della ricerca e della prenotazione, per garantirsi un’estate serena e sicura da tutti i punti di vista, senza brutte soprese.

Un tema molto caro alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, UNC (Unione Nazionale Consumatori) e Subito, che anche per quest'anno rinnovano la propria collaborazione e impegno nei confronti dei consumatori, offrendo un supporto concreto per scegliere la propria casa vacanza in sicurezza, con poche e semplici regole da applicare in fase di ricerca e prenotazione dell’alloggio prescelto.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ogni giorno assiste i cittadini sulla sicurezza in rete, aiutandoli a individuare e limitare possibili rischi. L’utilizzo del web per la ricerca delle proprie vacanze è ormai una realtà consolidata e una grande opportunità, per questo le forze dell'ordine vogliono essere accanto agli italiani con un’azione congiunta con chi tutela gli interessi dei consumatori e con il marketplace leader in Italia, proprio in questo momento di picco delle prenotazioni, in vista della stagione estiva.

«Il web è una indispensabile vetrina per ricercare proposte che siano in grado di soddisfare i propri desideri di trascorrere una meritata vacanza in qualche famosa località del Veneto – afferma il Dr. Russo, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto – ma occorre prestare particolare attenzione agli annunci e verificare attentamente se dietro un’allettante proposta si nascondano insidie e inganni».

Ed ecco la guida di 8 regole per programmare e vivere una vacanza in sicurezza realizzata da Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito: