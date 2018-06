L'Agenzia delle Entrate elimina le code con la prenotazione del ticket online

Sono sette le città italiane in cui da lunedì prossimo, 25 giugno, sarà attivo il servizio online "Prenota ticket" da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. E tra queste sette città c'è anche Verona. Dunque agli uffici di via Giolfino 13 sarà possibile presentarsi nel giorno e all'ora preferita, dopo aver preso appuntamento attraverso sito di Agenzia delle Entrate. In questo modo si potranno evitare code e perdite di tempo.

Il ticket si può prenotare il giorno stesso oppure si può prendere un appuntamento in uno dei quattro giorni successivi. I servizi prenotabili sono quelli per i pagamenti, le rateizzazioni o per chiedere informazioni. La prenotazione è singola e nominativa; il cittadino che poi andrà allo sportello dovrà fornire il suo codice fiscale al momento della prenotazione online. A prenotazione effettuata, il cittadino riceverà via mail o su smartphone o tablet un QR Code che dovrà poi essere mostrato al totem presente allo sportello al massimo entro 5 minuti dall'orario prescelto per l'appuntamento.