Sigurtà, destinazione mondiale da visitare per la fioritura dei tulipani

La World Tulip Society, società a livello mondiale che raccoglie i "sostenitori" dei tulipani provenienti da 20 paesi, ha conferito al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio il premio World Tulip Destination Worth Travelling For, nominando il parco veronese come destinazione mondiale meritevole di visita per la fioritura dei tulipani.

Tulipanomania, infatti, è la favolosa fioritura di oltre un milione di tulipani, che con narcisi, muscari e giacinti colora a primavera i 600.000 metri quadrati del parco.