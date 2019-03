Carabinieri di Verona, premiati gli equipaggi che si sono più distinti

Questa mattina, 7 marzo, il comandante provinciale dei carabinieri di Verona, colonnello Ettore Bramato, ha chiamato e riunito gli equipaggi delle sezioni radiomobili del comando che si sono maggiormente distinte nell'attività di servizio. Il comandante ha voluto così premiare l'impegno, il senso del dovere e le doti professionali che hanno permesso di conseguire lusinghieri risultati nell'ambito del reparto.

Nell'ultimo anno gli equipaggi che si sono distinti nelle compagnie del comando provinciale di Verona hanno eseguito circa 170 arresti: 90 arresti per due equipaggi segnalati dalla compagnia di Verona; 12 arresti per l'equipaggio segnalato dalla compagnia di Legnago; 12 arresti per l'equipaggio segnalato dalla compagnia di San Bonifacio; 26 arresti per l'equipaggio segnalato dalla compagnia di Peschiera del Garda; 26 arresti per i due equipaggi segnalati dalla compagnia di Villafranca.

Per questi brillanti risultati operativi, il comandante provinciale ha espresso il proprio compiacimento, sottolineando quanto esemplari siano gli equipaggi premiati per tutti i colleghi che operano sul territorio.