«Scrivere per amore», il premio diventa festival di quattro giorni a Verona

Il premio letterario «Scrivere per amore» festeggia la sua 24esima edizione diventando un festival. Da quest’anno, la già importante manifestazione letteraria veronese, inizia il nuovo progetto di crescita sostenuto dal Comune di Verona in collaborazione con il Club di Giulietta, Fondazione Pordenonelegge e Crédit Agricole FriulAdria.

Da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre, nel cuore della città scaligera, tanti appuntamenti gratuiti, con incontri, dialoghi e conversazioni fra poesia e letteratura d'amore. L'apertura ufficiale del festival sarà giovedì 17 ottobre, alle 17.30 in Gran Guardia, con la presentazione del libro «E Susanna non vien. Amore e sesso in Mozart». Leonetta Bentivoglio, coautrice del libro insieme a Lidia Bramani, ne parlerà con Nicola Pasqualicchio, docente di storia del teatro e dello spettacolo all'università di Verona. Al cinema Kappadue, alle 21.30, seguirà la proiezione del film «Gli ombrelli di Cherbourg» di Jacques Demy. Introduce l'evento Alberto Scandola, docente di storia e critica del cinema dell'università di Verona.

Sabato 19 ottobre, alle 18.30, al Teatro Nuovo, è prevista invece la serata conclusiva, con la consegna del premio «Scrivere per amore». I finalisti sono: Stefania Bertola con «Divino Amore», edizione Einaudi; Anne Cathrine Bomann con «L’ora di Agathe», Iperborea edizioni; Romolo Bugaro con «Non c’è stata nessuna battaglia», edizioni Marsilio.

Il programma completo della manifestazione è consultabile qui.

Il festival è stato presentato dall'assessore alla cultura del Comune di Verona Francesca Briani, insieme al presidente del Club di Giulietta Giovanna Tamassia e al direttore artistico del premio Marco Ongaro. Presenti il direttore artistico Pordenonelegge Gian Mario Villalta, Nicola Pasqualicchio per l'università di Verona, Laura Troisi per l'Accademia Mondiale della Poesia, Roberta Cattano per il Club Accanite Lettrici della Valpolicella e i rappresentanti di attività e associazioni sponsor dell'iniziativa.