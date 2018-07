Verona. Un premio di 5 mila euro a 6 scuole per l'acquisto di biciclette

Sono 6 le scuole superiori che si sono aggiudicate il contributo comunale di 5 mila euro ciascuno per l'acquisto di almeno 20 biciclette. I licei Maffei, Montanari e Fracastoro, l'ITIS Marconi, l'ITES Einaudi e l'Educandato Agli Angeli dal prossimo anno scolastico metteranno in strada, a disposizione degli studenti e delle attività didattiche, più di un centinaio di bici.

Gli istituti, che hanno partecipato al bando indetto lo scorso mese dal Comune con un progetto di mobilità sostenibile, ora potranno acquistare i mezzi da utilizzare per uscite didattiche e per promuovere l'utilizzo delle due ruote negli spostamenti cittadini, specialmente in quelli casa-scuola per chi abita in città.

Martedì mattina l'assessore all'Ambiente Ilaria Segala ha consegnato ai presidi e ai docenti delle scuole vincitrici un assegno simbolico. Presente anche il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale Dino Mascalzoni.

“Ben 30 mila euro che l’Amministrazione comunale ha voluto stanziare per diffondere tra gli studenti una maggiore consapevolezza dell'uso della bicicletta e aumentare in loro la sensibilità verso una mobilità urbana più efficace e rispettosa dell'ambiente – ha detto Segala -. Ringrazio gli insegnanti e tutte le scuole partecipanti per il loro prezioso lavoro, in questo modo i giovani potranno essere i primi testimonial di una cultura della mobilità ecologica e sostenibile”.