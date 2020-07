Edizione di giugno del concorso Muoversi, vince prof di educazione fisica

È un insegnante di educazione fisica del liceo Maffei di Verona e con la sua bici tutti i giorni si sposta da Corso Milano, dove vive, al centro città. Anche se la sua passione sono le salite della Lessinia. Roberto Maccadanza è il vincitore del concorso Muoversi di giugno. Attraverso l'app ha accumulato i punti che gli hanno permesso di essere estratto per il primo premio finale: una bici elettrica.

Il vicesindaco di Verona Luca Zanotto e il presidente di Agsm Lighting Filippo Rigo hanno consegnato la bicicletta al professor Maccadanza, mentre il secondo premio è andato ad Annalisa Corradi. Per lei un abbonamento al bike sharing cittadino, servizio che si sta ampliando a macchia d'olio in tutti i quartieri.

Veronesi virtuosi, dunque, che si spostano quotidianamente a piedi, in bici, in autobus e, da quest'anno, anche con il monopattino. E che, attraverso l'app Muoversi, hanno registrato tutti i chilometri fatti. Le prossime premiazioni saranno a settembre e dicembre.

Il concorso, promosso da Comune e Agsm, riconosce l'impegno di quei cittadini sempre pronti a utilizzare modalità di spostamento alternative all'auto. Per partecipare basta scaricare l'app sullo smartphone e iniziare a registrare i percorsi fatti in modalità sostenibile. Il punteggio viene calcolato anche in base al numero, alla lunghezza e alla tipologia di spostamento. Si accumulano punti anche frequentando le biblioteche comunali.

«L'iscrizione all'app può avvenire in qualsiasi momento - ha spiegato Zanotto - invitiamo quindi tutti i cittadini a scaricarla e usarla soprattutto in questi mesi. Il bel tempo facilita gli spostamenti sulle due ruote o a piedi. Una mobilità dolce che incentiveremo il più possibile soprattutto in vista della ripresa dell’anno scolastico. L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto ci impone distanziamenti e nuove regole, la sfida sarà proprio favorire mezzi sicuri, alternativi all'auto».