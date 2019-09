Riconoscimento doppio per i Bludogs Montorio dal Comune di Verona

Campioni d'Italia Under 14 di hockey in line per due anni consecutivi. È questo l'importante risultato raggiunto nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 dai ragazzi del Bludogs Montorio Verona. E la società e i giocatori sono stati ricevuti questa mattina, 10 settembre, in municipio per ricevere dalle mani dell'assessore allo sport Filippo Rando due targhe di riconoscimento. La prima, doverosa, per il risultato sportivo raggiunto, e l'altra perché ben sei dei suoi atleti sono stati chiamati a far parte della nazionale italiana Under 16 e 18, in occasione degli Europei 2019.



(I riconoscimenti al Bludogs Montorio conferiti dall'assessore Rando)

Siete uno straordinario esempio di impegno e passione per lo sport - ha sottolineato l'assessore Rando - Per due anni consecutivi siete riusciti a raggiungere il massimo risultato possibile, dimostrando tanta determinazione ad un'età in cui non è sempre facile restare concentrati sui propri obiettivi. Un successo frutto di un grande lavoro di squadra, in cui la società e le vostre famiglie lavorano ogni giorno per supportarvi nella vostra crescita sportiva ed umana. Per noi è davvero un orgoglio avervi qui oggi e lo sarà anche seguirvi nei vostri futuri impegni e successi sportivi.



(L'assessore Rando parla ai ragazzi dei Bludogs Montorio)