Il prefetto di Verona Salvatore Mulas saluta i vigili del fuoco di Verona

«Nei prossimi giorni con tanto orgoglio, tanto onore e grande entusiasmo assumerò l’incarico di capo dipartimento dei vigili del fuoco per iniziare a lavorare per questo corpo, il più amato dal Paese, che da sempre lavora per il bene della comunità».

Queste le parole del prefetto di Verona Salvatore Mulas rivolte ai vigili del fuoco della città scaligera giovedì mattina, durante il saluto di congedo prima dell’imminente insediamento dei prossimi giorni a capo dipartimento dei vigili del fuoco. Il prefetto è stato accolto dal direttore interregionale Loris Munaro, dai comandanti del Veneto e dai pompieri veronesi, i quali hanno dato al prefetto il benvenuto nella grande famiglia dei vigili del fuoco. Mulas si è intrattenuto per un saluto e una colazione di lavoro con tutto il personale.