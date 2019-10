Operato d'urgenza Preben Elkjaer, il "sindaco di Verona" rassicura tutti

Denne seng har været min i en lille uge. Den står i Belgien. Haste indlagt og opereret for en galdesten i nattens mørke stor tak til det fantastiske personale på UZ Gent. Holder lige en lille pause og så er jeg klar igen

pic.twitter.com/yk2jY8hXC1

Il cittadino onorario di Verona Preben Elkjaer ha scritto su Twitter queste parole in danese, pubblicando la foto del letto su cui è dovuto restare per una settimana, nell'ospedale universitario di Gent (Gand in fiammingo), in Belgio.

Piccolo problema di salute per uno dei calciatori più importanti della storia dell'Hellas Verona, uno dei simboli della vittoria dello scudetto. Elkjaer ha dovuto operarsi d'urgenza per dei calcoli biliari. L'operazione è andata bene e lo sportivo danese, che oggi lavora come commentatore, ha ringraziato tutto lo staff medico dell'ospedale in cui è stato ricoverato.

«Ora una piccola pausa e poi sono di nuovo pronto», ha concluso Elkjaer nel suo tweet.